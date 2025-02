Calamai: "Fagioli, quale posizione? Il ruolo di sottopunta mi intriga"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola, durante il suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato del tema del giorno in casa Fiorentina: "Trovo interessante il dibattito sulla posizione in campo migliore per Fagioli: a San Siro è entrato in campo e sono bastati pochi minuti per dare a tutti la sensazione che questo giocatore possa essere fondamentale per fare un ulteriore scatto in avanti. Avevamo immaginato Fagioli in un ruolo da play, da centrocampista di coordinamento e di regia. Può giocare anche da ultimo passatore, come ci ha fatto capire Palladino inserendolo sulla trequartista contro l'Inter.

Ecco, forse è quella la sua posizione migliore. Certo, sono tanti i calciatori in rosa che possono fare quel ruolo, ma l'abilità che ha Fagioli nel leggere il gioco e nell'ultimo passaggio è un'arma fondamentale da usare".