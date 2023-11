CALAMAI, Conference, fai il miracolo: rilancia Nzola!

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Durante l'appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha evidenziato la possibilità per Nzola di sbloccarsi in occasione della partita europea con il Cukaricki: "L'allenatore che non parla dei momenti delicati o in cui è necessario spiegare dei fatti, secondo me sbaglia e commette un errore a prescindere dalle scelte societarie che sono sempre sacrosante. La Conference League potrebbe fare un miracolo con Nzola, come successe l'anno scorso con Jovic quando riuscì a fargli trovare il gol e con Cabral, facendogli da trampolino di lancio per poi fargli vincere la classifica marcatori del torneo.

Questa potrebbe essere la grande occasione di

Nzola per rompere il ghiaccio in Europa e magari per segnare un gol importante per la squadra, dopo quello irrilevante col Cagliari".