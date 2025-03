RFV Calamai: "Conference decisiva per l'Europa League: serve la spinta di Firenze"

Nel consueto appuntamento del mattino col suo Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così della situazione in casa Fiorentina: "Da settimane vi dico che l'unica strada che ci può portare in Europa è la Conference. Non pensavo ci fosse un crollo del genere, ma temevo che sarebbe stato difficile conquistare un posto europeo in campionato. E allora, capite bene che la partita di giovedì col Panathinaikos non è importante, è decisiva, è un passaggio che potrebbe arrivare a dichiarare chiusa una stagione che era partita con le migliori aspettative, in cui la società ha investito tanto.

Turandosi il naso, come ci insegnò Indro Montanelli parlando di elezioni politiche, direi di cominciare a comprare i biglietti per giovedì. Perché in questo momento questa squadra da sola va da poche parti".