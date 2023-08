CALAMAI, Caso Nico: i big nei viola vedono un percorso

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai, l'opinionista di RadioFirenzeViola ha parlato della permanenza in viola di Nico Gonzalez, facendo un elogio al giocatore e alla scelta della società: "La Fiorentina avrebbe potuto avere un momento di sbandamento davanti ai soldi del Brentford e invece in nemmeno un'ora i viola hanno chiarito che l'offerta era stata rifiutata. Ma la cosa più strabiliante è la decisione da parte di Nico di rifiutare una montagna di soldi per sposare il progetto viola: il suo no vale più di qualsiasi altra parola.

Oggi un grande giocatore vede nella Fiorentina un percorso: Gonzalez quella maglia numero 10 se l'è proprio meritata".