CALAMAI, Bene Belotti: ma il Gallo ora sia solo l'inizio

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero l'imminente arrivo in viola di Andrea Belotti dalla Roma. Ecco il suo pensiero in merito: "Belotti mi piace, quindi bene: la Fiorentina, nel momento in cui ha scelto il Gallo, ha riconosciuto che gli investimenti fatti in questi mesi - 40 milioni per Beltran e Nzola - non sono serviti a molto.

I viola hanno scelto il quarto centravanti di una sua competitor, ovvero la Roma, ma resta una buona operazione. Adesso però Belotti deve essere solo l'inizio: l'ex Toro è solo una patatina croccante accanto a cui va messa una bella bistecca grazie al mercato".