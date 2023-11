CALAMAI, Beltran è la soluzione dei problemi: ora la Juve

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha fatto una riflessione legata alle punte della Fiorentina: "Arriva la Juve e ricomincia il dibattuto su chi gioca tra Beltran e Nzola. No, gioca Beltran, punto e basta.

Qualsiasi altra scelta sarebbe clamorosamente sbagliata perché l'argentino è vero che è ancora a quota zero (gol n.d.r.) in campionato, ma quello che abbiamo visto contro Cucaricki e Lazio ci deve far pensare e sperare che lui sia la soluzione dei problemi. Mi dispiace per Nzola e per Italiano, che forse sperava di avere uno Nzola titolare per tutta la stagione e che dovrà correggere qualcosa, ma con la Juve avanti con Beltran, spernado che proprio contro i bianconeri segni il suo primo gol in campionato".