CALAMAI, ACF non in vendita ma questa Viola fa gola

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il presunto interessamento del Fondo d'investimento arabo Pif sul club viola, voce peraltro già smentita in più circostanze dalla società di Commisso.

Ecco le sue parole in merito, prendendo spunto dal servizio andato in onda ieri su Rai3 nel corso della puntata di Report: "La Fiorentina oggi ha un proprietario importantissimo che ha fatto investimenti di altissimo profilo, ovvero Commisso, e il fondo Pif sarebbe interessato al club: i viola però non sono in vendita però la percezione del valore della Fiorentina è questa, se uno dei gruppi più forti del mondo si interessa alla società. Una cosa che deve far gonfiare il petto".