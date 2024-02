CAGNI A RFV, Biraghi? Fossi un compagno mi arrabbierei

Ascolta l'audio

Luigi Cagni a Radio FirenzeViola

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio Luigi Cagni, tecnico di navigata esperienza che ha commentato così il momento dei viola: "La Fiorentina è una squadra che abbiamo imparato a conoscere, giocherà sempre con questa indole offensiva, ma non è un male. Penso ad esempio all'attitudine dell'Atalanta di Gasperini, che penso sia simile a quella della squadra di Italiano. La differenza è che l'Atalanta sta trovando almeno due-tre calciatori capaci di incidere sotto porta, la Fiorentina no. Certo, credo che ogni tanto la Fiorentina potrebbe cambiare modo di giocare. In certe partite, delle volte come poteva essere il finale col Lecce, bisogna essere anche "ignoranti", ovvero pensare meno all'estetica e più al risultato. Contro il Frosinone però credo che la Fiorentina potrà far bene: la squadra di Di Francesco ama attaccare e lascerà degli spazi.

Cagni è tornato anche sulle parole del post-Lecce di Cristiano Biraghi: "Non mi sono piaciute le sue parole. Non deve offendere la squadra davanti a tutto, o meglio, o fai nomi e cognomi accusando qualcuno oppure parli in privato coi responsabili, senza deresponsabilizzarti. Perché io da compagno mi sarei arrabbiato e ci sarei andato a parlare dopo aver sentito le sue parole. Questo mestiere, e in particolare anche la fascia da capitano, comporta dei diritti ma anche dei doveri. Se non hai ben chiaro alcuni principi e valori, il resto conta poco".

QUI SOTTO IL PODCAST DELL'INTERVENTO INTEGRALE