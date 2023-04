C. BUONAMICI A RFV, Due Coppe, si può. Con l'Inter...

Ascolta l'audio

Cesara Buonamici a Radio Firenze Viola

E' la notte che tutta Firenze sogna, quella che può restituire ad un popolo intero la finale di Coppa Italia a nove anni di distanza dall'ultima volta. Questa sera allo stadio Franchi la Fiorentina affronterà la Cremonese nella semifinale di ritorno, ripartendo dal 2-0 ottenuto allo Zini lo scorso 5 aprile. Per capire come la piazza viola stia vivendo queste palpitanti ore d'avvicinamento alla partita, RadioFirenzeViola ha chiesto un parere a una tifosa doc come Cesara Buonamici, giornalista di Canale 5 e volto noto del gruppo Mediaset.

Intanto, Buonamici, da dove nasce la sua passione per la Fiorentina?

"La seguo ormai solo in tv naturalmente, non ho molte occasioni di venire allo stadio. Ma sono innamorata della mia città e quindi della mia squadra. Vedo la possibilità di una bellissima "primavera Fiorentina" con le chances di giocarsi due titoli molto importanti. Basterà non distrarsi come avvenuto contro il Lech per arrivare prima in finale di Coppa Italia e poi alla finale di Conference League, che potrebbe dare tanto lustro alla società viola".

Quindi lei crede a due titoli in un anno...

"Vincere uno o più trofei darebbe un'euforia pazzesca: io ci credo. E' bello vedere come la Fiorentina, con il bel gioco, si sia guadagnata tutto questo credito. Mi piace molto Italiano e credo che sia lui che la squadra siano sotto una buona stella. Nessuno forse si aspettava una combinazione così favorevole in così poco tempo".

Ma c'è un valore aggiunto in questa Viola secondo lei?

"Mi sembra che emerga non un singolo ma tutta la squadra: lo spirito di gruppo è davvero grande e il fatto che Italiano sia per natura un "giochista" piuttosto che un "risultatista" aiuta a cementare il buon clima attorno alla squadra. Il tifoso viola è esigente e criticone, come lo sono i fiorentini per natura, ma tutti ci rivolgono un sorriso quando ci vedono".

Tornando a parlare di lei, che ricordi ha dei suoi inizi da gironalista a Firenze?

"I miei anni a TeleLiberaFirenze sono stati indimenticabili: sono stati molto formativi anche perché l'emittente ha avuto una grande fortuna. Non è un caso che sia entrata poi nel circuito di Mondadori e poi di Fininvest. Era una tv locale che aveva davvero una marcia in più".

Il 24 maggio è prevista la finale contro l'Inter: in caso di passaggio del turno oggi, la Fiorentina può farcela?

"La Fiorentina se la può giocare sicuramente. La gara di ieri tra Inter e Juventus ha avuto peraltro degli ascolti pazzeschi su Mediaset e spero che la finale con i viola possa essere altrettanto seguita. Non riesco a muovermi facilmente da Roma... ma magari sarò all'Olimpico per vedere dal vivo la finale di Coppa Italia".

C'è un giocatore della storia viola a cui è più legata?

"Be' sicuramente Antognoni. Lo vedo ormai come uno di famiglia. Ma sono tuttora molto amica di Cesare Prandelli, che resta nel mio cuore per qualsiasi cosa faccia: è una persona davvero speciale".