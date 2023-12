BUSO A RFV, Strefezza? In questo momento non serve

FirenzeViola.it

Renato Buso a Radio Firenze Viola

Su Radio FirenzeViola torna ospite un grande ex Fiorentina come Renato Buso, che ha commentato così la stagione della squadra di Vincenzo Italiano: "Credo che questa sia una Fiorentina maturata. Può essere migliorata, ma a gennaio non è facile farlo. Strefezza? Ne farei anche a meno. La Fiorentina ha trovato l'equilibrio giusto anche d'avanti. Ha tanti esterni di simile livello, non aggiungerei altro. Beltran? Non è una punta classica. Potrebbe diventare un Bonaventura o anche un Lautaro, ha grandi potenzialità. Su che carriera farà e che svolta prenderà il suo ruolo non lo so, ma ci punterei".

E sulla partita di domani contro il Torino: "Le difficoltà contro il Toro sono le stesse che la Fiorentina ha trovato contro l'Hellas e l'Atalanta. La squadra di Juric è aggressiva, va uomo su uomo ed è molto fisica, non sarà sicuramente una gara facile anche perché questi tipi di squadre hanno dimostrato di mettere in difficoltà Italiano".

