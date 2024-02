BUSO A RFV, Mercato? Ora conta la coesione generale

FirenzeViola.it

Così l'ex Fiorentina, Renato Buso, a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola sul mercato invernale del club di Rocco Commisso: “Ci si aspettava di più sia per la classifica, sia per le difficoltà incontrate. Credo anche, però, che il mercato di gennaio sia difficile, quindi la società ha reputato di continuare su questa strada prendendo pure un Belotti che potrà dare il suo aiuto. L’importante ora è remare tutti dalla stessa parte per poter centrare gli obiettivi”.

Che obiettivo si può porre la Fiorentina?

“Il quarto posto era e rimane un traguardo - se mai eccezionale, secondo me però dopo Inter, Juventus e Milan la Fiorentina si giochi l’Europa con Atalanta, Lazio e Roma. Il Napoli si è rinforzato e può rientrare, poi i giallorossi si sono rinforzati tanto.

Baldanzi è destinato a diventare un rimpianto?

“A quelle cifre, 12 milioni più bonus, si tratta di un affare che poteva fare tranquillamente la Fiorentina. Mi sono sorpreso per questo”.

Che Belotti vedremo a Firenze?

“In viola non ce n’erano tanti con quelle caratteristiche, solo Nzola. Sicuramente avrà più spazio che alla Roma e sarà un’arma in più. Però aspetto il giudizio del campo, dico solo che non è un dettaglio pensare che a giugno non sarà più della Fiorentina e che si tornerà potenzialmente punto e a capo”.

