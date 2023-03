BURIANI A RFV, Viola pimpante: sarà dura per il Milan

L'ex giocatore del Milan e oggi direttore sportivo Ruben Buriani ha parlato così a Radio FirenzeViola durante Palla al Centro: "Il Milan ha disputato un mese orribile, adesso è ritornato un Milan da temere. Però i rossoneri devono temere anche la Fiorentina, che dopo la vittoria con l'Hellas è tornata in forma. Sarà una gara difficile per entrambe".

Su Leao: "Un momento di flessione ce l'hanno tutti, non si può pretendere che i giocatori siano sempre al top della condizione".

Su Cabral: "Chi meglio di Italiano può decidere chi far giocare. Credo sia inimmaginabile una sua assenza sabato, visto che è esploso e viene da un paio di partite dove segna. Italiano non si priverebbe mai di uno che in sta passando un ottimo periodo di forma. E' chiaro che se uno ha continuità, ha anche più possibilità di fare gol. In Italia poi serve del tempo per ambientarsi, bisogna dare il tempo giusto ai giocatori che vengono dall'estero. Non è semplice integrarsi subito".

Su Amrabat: "Credo che abbia fatto un buonissimo Mondiale, però adesso ne paga lo scotto. Ma non solo lui, anche tanti altri giocatori di altre squadre. Un Mondiale è un torneo dove devi sparare tutto quello che hai, poi giocando ogni tre giorni diventa difficile un po' per tutti. La Fiorentina a Verona l'ho vista bella pimpante, può dar fastidio un po' a tutte le sue avversarie".

Su Italiano: "Credo che sia un ottimo allenatore con delle buone idee per guidare questa Fiorentina. Può sicuramente aspirare ad ottimi risultati anche con squadre di blasone superiore. Quando vai in campo internazionale e giochi ogni tre giorni non puoi avere solo undici giocatori, quando poi ne cambi tanti diventa difficile metterli tutti nella giusta condizione. Ritengo che abbia comunque le possibilità di fare meglio in alcune circostanze però va tutto bene quando vinci, mentre quando perdi tutti scendono dal carro".

Sul gol di Biraghi e l'esultanza: "Ho visto solo il gran tiro ma non l'azione precedente che ha portato al fallo. In quei momenti magari non te ne accorgi neanche del tuo compagno in terra. Biraghi mi sembra una persona seria, non credo che abbia tratto vantaggio con malizia in quella circostanza".

Sulla stagione: "Ho visto una Fiorentina bella tosta di recente con giocatori esplosivi davanti, secondo me i viola hanno tutte le armi per giocarsi un posto vicino alle prime 5. Se la Fiorentina dovesse superare il turno di Conference si dovrà guardare con occhi diversi".