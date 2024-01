BRUNI A RFV, Parisi davanti? Non farei stravolgimenti

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Luciano Bruni a Radio Firenze Viola

Nella prima ora di Palla al Centro, trasmissione di Radio FirenzeViola in diretta anche su Lady Radio, spazio a Luciano Bruni. Queste le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina: "L'assenza di Nico Gonzalez è quella che pesa di più. Non è facile trovare adesso un giocatore giusto al prezzo giusto. Darei comunque fiducia a questa dirigenza che qualche merito l'ha avuto e credo sia consapevole che qualcosa serve a gennaio.

Bruni, legato anche all'Hellas Verona perché protagonista dello storico scudetto gialloblù del 1984-85, ha parlato anche di Filippo Terracciano, difensore dell'Hellas attualmente nel mirino della Fiorentina:"Filippo lo conosco bene anche perché è figlio di un mio ex compagno di squadra al Verona come Antonio Terracciano: è un ottimo esterno basso e farà tanta strada. Per la Fiorentina? Meglio provare a prendere un giocatore come lui, che arriva dal nostro campionato. Poi dipende quanto è disposta a spendere la società, perché di solito come spendi mangi.

Parisi esterno alto? Lo può fare ma è un adattamento. Come giocatore mi piace ma deve migliorare sia fisicamente che in fase difensiva. Può solo che migliorare. Non farei però tanti stravolgimenti di ruolo".

QUI IL PODCAST INTEGRALE