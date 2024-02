BRIVIO A RFV, Raggiungere la Champions sarà dura ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Davide Brivio a Radio FirenzeViola

Davide Brivio, ex giocatore di Fiorentina e Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Palla al Centro" iniziando dall'acquisto di Belotti: "Capisco che il clima non sia dei migliori anche perché nel 2024 la squadra deve ancora trovare la prima vittoria in campionato. In tal senso spero che Belotti abbia voglia di riscattarsi dopo due stagioni alla Roma dove non ha brillato. Spero che lui possa far bene e che possa permettere alla Fiorentina di lottare per la Champions League, distante al momento soli due punti"

La sensazione per molti tifosi è che servisse uno sforzo maggiore sul mercato per consolidare il quarto posto: lei cosa ne pensa?

"Non sarà facile concludere al quarto posto come fatto nel girone di andata perché ci sono squadre molto attrezzate, ma il campionato di Serie A negli ultimi anni ha dimostrato che può sorprendere".

