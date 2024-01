BRESSAN A RFV, Viola ha perso brillantezza da tempo

FirenzeViola.it

Mauro Bressan a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Weekend", iniziando col parlare di questo mini-break della Fiorentina: "Questo stop capita nel momento giusto perché la Fiorentina ha giocato tante partite e viene da un momento di appannamento fisico. Ultimamente la squadra è più lunga in campo e non riesce ad aggredire come eravamo abituati, non parlo solo delle gare in cui sono arrivate le sconfitte ma anche negli ultimi match del 2023 la squadra aveva perso un po' di smalto, nonostante le vittorie mascherassero questa cosa. Mi auguro che la squadra ritrovi ben presto la sua qualità e il suo entusiasmo".

Come si spiega la debacle subita in Supercoppa contro il Napoli?

"Sono sicuro che nei ragazzi c'era il desiderio di giocarsi la finale e portare il trofeo a casa. Il Napoli ha preparato la gara molto bene tatticamente, in modo diverso rispetto al solito, con una difesa a tre e sfruttando le ripartenze. Il risultato penso sia bugiardo, perché i Viola non meritavano un passivo così ampio però c'è da dire che, a parte il rigore fallito da Ikoné la squadra non è che abbia creato molto".

