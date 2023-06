BRESSAN A RFV, Meglio Berardi di Zaniolo, Hjulmand...

FirenzeViola.it

Mauro Bressan a Radio Firenze Viola

Mauro Bressan, ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "Penso che per la Fiorentina Zaniolo potrebbe essere un colpo di mercato importante, oltre che contribuire a rialzare notevolmente il morale. E' un giocatore forte dal punto di vista tecnico, che ha una gran voglia di far bene e mettersi in mostra, a maggior ragione se dovesse tornare in Italia. Sicuramente per prenderlo la società viola dovrà essere pronta a spendere una cifra considerevole".

Secondo lei quali sono gli aspetti su cui Zaniolo può e deve migliorare?

"Penso che un giocatore della sua età debba assolutamente maturare e avere voglia di giocare, di mettersi in mostra e di migliorarsi; per quelli che sono il suo talento e la sua tecnica, se riuscisse a trovare la giusta serenità e un allenatore con cui è in grado di intendersi sotto ogni punto di vista, allora sarebbe veramente sulla strada giusta".

Rispetto a Zaniolo, pensa che Berardi potrebbe essere un' alternativa migliore per la Fiorentina?

"Penso che Berardi possa essere preferibile all'ex Roma per il fatto dei gol, oltre che per il fatto di essere un buon rigorista. Ovviamente c'è da considerare che l'esterno neroverde ha 29 anni, e inoltre è diffusa ormai la convinzione che sia un giocatore da Sassuolo, e lo dimostra il fatto che nonostante le numerose offerte che gli sono arrivate, è rimasto sempre con gli emiliani".

Cosa pensa dell'idea di prendere Orsolini?

"Come idea non è male, anche se penso che porterebbe sicuramente meno entusiasmo rispetto a Zaniolo e Berardi".

Secondo lei qual è l'acquisto fondamentale a cui la Fiorentina dovrebbe provvedere il prima possibile?

"Se avessi a disposizione abbastanza soldi, io punterei sull'acquisto di un buon centravanti, più che di un esterno o di un centrocampista".

Tra Hjulmand e Maxime Lopez chi preferisce?

"Preferisco Hjulmand, anche per quello che è il tipo di gioco che propone Italiano".

Tra i possibili candidati, chi preferisce come portiere per la Fiorentina?

"Penso che l'opzione migliore sia Vicario, per quello che è il talento che caratterizza questo giocatore, che nella Fiorentina sicuramente sarebbe titolare, mentre Terracciano rimarrebbe un buon un secondo portiere".

Gagliardini potrebbe essere un buon acquisto per la società viola?

"Secondo me può essere una buona alternativa per il centrocampo, ovviamente non lo vedo come possibile titolare nella Fiorentina, a maggior ragione se si considera l'idea della società di prendere un sostituto di Amrabat".