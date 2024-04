BRESSAN A RFV, Italiano cambia poco se soddisfatto

FirenzeViola.it

Mauro Bressan a Radio FirenzeViola

L'ex viola Mauro Bressan ha detto la sua a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola a proposito della sconfitta della Fiorentina contro la Juventus: "E' mancata sfrontatezza e personalità. Il primo tempo non c'è stata concentrazione, contro una Juve che ha giocato come sa fare. Poi nel secondo tempo sono state create tante occasioni dalla Fiorentina, ma servono i gol".

C'è un problema di movimenti?

"No, il problema è che bisogna occupare l'area sui cross. Se hai la difesa schierata devi essere bravo nell'uno contro uno. Quindi bisogna affidarsi anche alla qualità dei singoli, che ieri hanno sbagliato tanto".

C'è un turn over diverso? Meno scientifico.

"Non è un fatto di scarsa fiducia nei confronti di alcuni giocatori. Italiano ha il polso della situazione fisica e psicologica dei ragazzi, quindi la gestione si basa su quello che lui vede durante la settimana. Se una formazione fa bene, come con l'Atalanta, ci sta che valuti di tenere i giocatori in campo. Tre partite ogni settimana non sono facili da giostrare, quindi se cambia poco avrà i suoi motivi".

