BRESSAN A RFV, Esterno? Meglio uno già in Serie A

Mauro Bressan a Radio Firenze Viola

Interrogato sui possibili movimenti di mercato della Fiorentina, Mauro Bressan ha parlato così a Radio FirenzeViola delle esigenze della rosa di Italiano a gennaio:" Mi aspetto un esterno. Se fosse arrivato già sarebbe stato meglio. Tra infortuni e la convocazione di Kouamé in Coppa d'Africa la Fiorentina è corta in quel reparto. Adesso serve qualcuno di pronto. Le scommesse dall'estero non servono ora, c'è bisogno di calciatori da inserire subito, già in Italia. Non credo che Italiano vorrà cambiare qualcosa tatticamente nonostante .

Una soluzione interna? Al massimo alzare qualche terzino in avanti. Parisi ad esempio, gioca bene anche nella metà campo avversaria, anzi soprattutto lì. In quel ruolo lì potrebbe dare una mano e potrebbe essere un'idea per fare necessità virtù".

