BRESSAN A RFV, Domani servirà la spinta del Franchi

Mauro Bressan, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole partendo dalla situazione della squadra gigliata: "È un momento importantissimo per la viola, è una soddisfazione giocarsi una semifinale. L’avversario è forte, ma la Fiorentina ha tutte le carte in regola per metterlo in difficoltà. Oltre a questa gara c’è anche la finale di Coppa Italia che non è da un traguardo da poco”.

Sul campionato: “Ha avuto un inizio difficile, ma il gioco e la mentalità ci sono sempre stati. Prima mancava forse un po’ di forma, che adesso è stata ritrovata. La testa poi sicuramente è rivolta all’Europa e alla finale di Coppa Italia. Anche a Napoli comunque la Fiorentina ha fatto la sua partita”.

Le coppe europee hanno un valore in più per i calciatori?

“Il campionato prevede tante partite e la concentrazione non è sempre la stessa. In Europa invece, hai quella partita che è un po’ “fuori dagli schemi”, la competizione europea ti dà quel sapore un po’ speciale, ci tieni a fare bella figura, ogni giocatore dà sempre il massimo ogni partita, hai una motivazione in più che ti fa rendere al meglio”.

Sulle italiane in Europa : “È una soddisfazione per le italiane essere così avanti in Europa, è un bel risultato. Stasera sarà una partita bellissima, una di quelle che viene una volta ogni tantissimo. Spero che la viola arrivi in finale di Conference. In Europa League con Juve e Roma ancora in gioco ci sono discrete speranze di vedere un'italiana alzare la coppa. In Champions, invece, è un po’ più difficile perché in finale ci sarà una squadra fortissima, servirebbe una giornata storta per l’avversaria”.

Sul Basilea: “In campionato sta facendo un po’ di fatica, però il calcio svizzero ha alzato il livello, sia in campionato che in nazionale. Il Basilea è una squadra tosta, mi aspetto un bel match. La Fiorentina deve stare attenta in difesa perché loro possono essere pericolosi, ma potrà approfittare degli spazi perché loro ne concederanno. Come ha detto Italiano sarà fondamentale la spinta del Franchi”.