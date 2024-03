BRANCHINI A RFV, Barone e le crociate: voleva capire e migliorare

Il noto agente Giovanni Branchini è intervenuto a Radio Firenzeviola per raccontare il suo rapporto con Joe Barone: "In questo momento è difficile avere pensieri che vadano oltre lo sgomento e il dolore per quanto accaduto, per la famiglia e la Fiorentina perché Joe aveva raggiunto un peso specifico nel mondo viola che sarà difficile sostituire. Perciò al di là del rapporto, sempre cordiale e nel rispetto dei ruoli, ci siamo sentiti anche per tematiche che riguardano le regole e quant'altro. Sinceramente penso di essere banale e aver ripetuto quello che molti hanno già detto e diranno ma sono molto vicino a Firenze e alla Fiorentina, è un destino crudele quello che succede al mondo viola, ricordo anche il povero Astori, e il fatto è devastante allo stesso modo".

Che dirigente era? "Quello che avevo apprezzato di lui è che pur venendo dal mondo americano che poggia le proprie basi su sistemi e principi diversi si era appoggiato a persone esperte nell'ambiente come Pradè ma contribuiva con proprie idee e si approcciava anche cercando di capire il tessuto in cui si era calato, era disponibile anche quando partiva per qualche crociata perché c'era sempre la voglia di capire e di migliorare. Io credo che dalle proprietà americane ci aspettavamo di più ma credo che Commisso e Barone sono quelli che ci hanno provato di più"

Il primo e l'ultimo ricordo? "L'ultimo rapporto è stato per l'arrivo di Nzola e per l'inaugurazione del Viola Park cui fui gentilmente invitato e del quale come tutti restai piacevolmente stupito. Il primo incontro fu in un hotel milanese e parlammo principlamente in inglese ma poi sempre in italiano di cui si è subito impossessato. Mi dispiace che abbia vissuto la prima fase di difficoltà di Nzola che abbiamo concluso insieme e sono sicuro che in questa fase di campionato tutti si sentiranno in dovere di dare il massimo anche per lui e un atleta può esprimersi solo in campo"