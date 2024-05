BONGIORNI A RFV, Sottil non ha difetti. Aquilani nuovo tecnico

FirenzeViola.it

Antonio Bongiorni, talent-scout e scopritore di Giacomo Bonaventura, è stato protagonista nella mattinata di Radio FirenzeViola e si è immaginato così Fiorentina-Club Brugge : "Io credo che sarà una partita spettacolare. Il Brugge sta attraversando un buon periodo ed è una squadra propositiva. Penso possa venir fuori una sfida pirotecnica. Sarà decisivo come sempre Jack: Bonaventura è un giocatore di livello europeo, con una tecnica sopraffina. Lo spauracchio per la Fiorentina può essere la paura di sbagliare la prima partita. Non deve avere freni inibitori e andare a tutta sin dall'inizio della partita. La Fiorentina ha una possibilità enorme di andare in finale ".

E sulle recenti prestazioni di Riccardo Sottil, grande protagonista con un gol e due assist col Sassuolo: "Sottil non ha difetti a livello tecnico. Purtroppo ha un carattere non facile ed è discontinuo. Sia lui che Ikoné sono giocatori incredibili, che in una partita possono fare la differenza. Poi aspetti la gara dopo e non si confermano. Io però lo riconfermerei tra i titolari dopo una partita del genere. In casa la Fiorentina dovrà fare a maggior ragione la partita".

In chiusura, Bongiorni si è anche sbilanciato sul nome del futuro allenatore della Fiorentina: "La scomparsa di Joe Barone ha frenato i programmi. Io vi posso dire che lo stesso Joe Barone ci stava già pensando al successore di Italiano. Vi posso dire che sarà un allenatore giovane, credo proprio che sarà Aquilani. Penso possa essere un discorso di continuità tecnica, lui è cresciuto a Firenze come allenatore e ha studiato per essere l'allenatore del futuro della Fiorentina".