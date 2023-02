BONAZZOLI A RFV, Rosa viola al completo spinta in più

L'attaccante Emiliano Bonazzoli, ex di Verona e Fiorentina ed ora tecnico del Fanfulla, a Palla al centro su Radio Firenzeviola ha parlato della sfida dielle 18.30 al Bentegodi: "Il Verona viene da una serie positiva e in casa vuole portarla avanti mentre la Fiorentina vuole invertire il trend di queste gare in cui sono arrivati pochi punti e staccare così la zona complicata"

Jovic o Cabral? Jovic ha segnato più in casa mi sembra mentre Cabral ha segnato anche fuori, ma dipoende da come li ha visti il tecnico in questi giorni. Problema della scelta ha tolto fiducia? Penso sia causata dalle prestazioni dei due, partendo sullo stesso piano, Italiano ha fatto una scelta poi di fronte al calo dell'uno ha messo in campo l'altro ma nessuno è stato all'altezza delle aspettative. E l'alternanza non ha giovato a nessuno".

Un 2023 del Verona da temere? "In casa sta raccogliendo punti per la salvezza, società, squadra e pubblico ci credono perciò al Bentegodi è una squadra da temere"

Scontro- salvezza per i viola? "La Fiorentina è partita per altri obiettivi e ritrovarsi nella zona bassa deve portarla a volersi risolllevare con una vittoria, allontanarsi da questa zona salvezza per poi essere tranquilla anche nelle coppe. Motivi? Sono mancati i risultati e una rosa al completo perciò l'allenatore ha dovuto rattoppare la squadra. Con la rosa al completo avrà una spinta in più"

Da ex compagno, ha visto Italiano in difficoltà? "Conoscendolo da giocatore, era già un allenatore in campo insieme a Colucci. Il carattere focoso e aggressivo è quello che lo ha portato avanti in questi anni di allenatore. Ed ora c'è da rispettarlo perché con questa linea è sempre andato avanti".

Come spiega le difficoltà di Amrabat? Ci sono molte varianti, la poca forma può dipendere sia dalle fatiche al Mondiale che dalle voci dell'addio. Non so se è scontento di essere rimasto ma di sicuro dovrebbe dare il massimo, magari gli manca solo la forma ma ha qualità importantissime. Deve cercare di tornare alla forma mostrata al Mondiale".