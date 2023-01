BONACINA A RFV, Tameze-Amra perfetti. Gollini...

Valter Bonacina, allenatore ed ex giocatore dell'Atalanta ha parlato dell'attualità viola durante "Viola Amore mio" su Radio Firenzeviola: "C'è grande voglia di calcio e per gli appassionati è bello che riprenda il campionato. Certo alla sosta così non ci siamo abituati in Italia e non escludo che possa dunque farsi sentire in qualche squadra. Non è scontato che si riprenda nello stesso modo di come lasciato".



Quanto c'è da temere il Monza? "La Fiorentina deve stare attenta perché il Monza, soprattutto dopo il cambio di si è rivelato una bella squadra che gioca a viso aperto e ha fatti risultati a sorpresa perciò partita equilibrata. Ha una classifica tranquilla e penso che possa giocarsela come ha fatto prima della sosta ma le prime partite sono un'incognita",



Classifica viola deludente? "Mi aspettavo di più alla luce della scorsa stagione e del gioco espresso da Italiano, ma è stata anche sfortunata in certe partite dove è mancato solo il risultato, Avrà voglia di riscatto e i veri valori della squadra usciranno".



Si aspettava il flop di Gollini? "A Bergamo aveva trovato continuità, è stato sfortunato nell'adattamento. Se non parti con il piede giusto poi un portiere fatica".



Boga può esaltarsi a Firenze? "Penso che possa trovare la situazione e la posizione che aveva nel Sassuolo. Giocando sugli esterni penso che a Firenze possa fare bene, a Bergamo non ha trovato la quadra del gioco e Gasperini è un tecnico partiticolare, non ha trovato sintonia nella squadra ma le sue qualità sono indiscutibili".



Vedrebbe bene Tameze nella mediana viola? "E' un giocatore che ha le caratteristiche giuste per il centrocampo viola, ha quantità e qualità per affermarsi in una piazza importante. Con Amrabat coppia ben assortita e sono due ottimi giocatori, che da allenatore metterei sempre in campo, mi ci rivedo anche come giocatore, sono di quelli che come me cantano e portano la croce".