BISOLI A RFV, Stasera la gara si deciderà sulle fasce

Pierpaolo Bisoli a Radio FirenzeViola

Pierpaolo Bisoli, ex tecnico del Bologna e con un passato anche nello staff della Fiorentina nella stagione 2004-05, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole a proposito di Bologna-Fiorentina: "Questa sera al Dall'Ara si sfideranno due squadre che giocano un bel calcio e soprattutto che lanciano anche i giovani. Mi piace che nelle squadre di Thiago Motta e Vincenzo Italiano si vede molto l’impronta dell’allenatore, ognuno con le sue caratteristiche. Un tecnico è bravo quando si vede la propria mano sul gioco. Nessuna delle due squadre oggi vorrà farsi sorprendere dall’avversaria, entrambi gli allenatori hanno studiato molto la sfida di questa sera nei dettagli. Sono due squadre che avviluppano tanto il gioco sugli esterni, ci saranno delle ali di qualità come Ikone, Orsolini e Nico Gonzalez. A parer mio la partita si può vincere proprio sugli esterni. Motta e Italiano metteranno in campo i giocatori che sono sembrati più in forma durante gli ultimi allenamenti, non guarderanno il curriculum dei singoli. Bonaventura? Non è facile gestire una situazione simile, io ho allenato giocatori importanti che avevano una situazione contrattuale difficile e ammetto che non è semplice”.

