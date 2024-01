BISOLI A RFV, Parisi in avanti può dare più equilibrio

FirenzeViola.it

Pierpaolo Bisoli a Radio Firenze Viola

Pierpaolo Bisoli, ex tecnico del Bologna e con un passato anche nello staff della Fiorentina nella stagione 2004-05, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole a propsito di Fiorentina-Bologna: "Fiorentina e Bologna sono le rivelazioni di questa stagione, anche per il tipo di calcio che fanno vedere. Per adesso si meritano anche di lottare per il quarto posto. Mi aspetto una gara aperta, hanno entrambe un Dna offensivo. Stasera credo ci saranno dei ritmi abbastanza elevati e molto passerà da quanto succederà a centrocampo. Il Bologna ha dei giocatori di grande prospettiva in mezzo, mentre il centrocampo della Fiorentina si regge ancora su Bonaventura".

Deve preoccupare la forma di Nzola e Beltran?

"Non credo ci sia un grosso problema davanti, anche perché la Fiorentina è quarta, è più importante il risultato di squadra e per adesso c'è. Poi gli attaccanti sono "animali" strani. Pensate a Zirkzee del Bologna, è esploso negli ultimi mesi perché ha avuto fiducia e trovato le giocate giuste".

La convince l'idea di utilizzare Fabiano Parisi come esterno alto?

"Penso sia una formula da provare. L'ho fatto pure io col Sudtirol. Se trovi la chiave giusta, perché no, anzi puoi avere anche più equilibrio di squadra spostando un esterno basso in avanti".

