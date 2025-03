Betti: "La sfida contro il Milan sarà decisiva per il sogno Champions, la Viareggio Cup un ricordo speciale"

L'ex viola e preparatore dei portieri Emiliano Betti è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, durante 'Viola AmoreMio' : "Ci sono cinque punti di distanza dalla zona Champions. La Fiorentina, nelle prossime gare, dovrà affrontare trasferta a Roma, Milano e poi Bologna. È chiaro che la partita di sabato rappresenta una chiave di svolta, perché se la Fiorentina riesce a portare a casa un risultato positivo da San Siro, allora si potrà davvero sperare di riagganciarsi alla zona Champions. Al contrario, un risultato negativo a San Siro potrebbe compromettere le possibilità di avvicinarsi alla qualificazione. Questo è un campionato strano, perché spesso le previsioni sono state diverse da quanto emerso sul campo. Il Milan, pur attraversando un periodo di difficoltà tecnica e nelle scelte, resta una squadra con giocatori forti. Non sarà facile, quindi, affrontarli, anche se la battaglia non sarà così semplice come ci si potrebbe aspettare. Il Milan è una squadra costruita per obiettivi ben più ambiziosi".

Tra poco ci sarà la finale della Viareggio Cup tra Fiorentina e Genoa, cosa ricordi dalla vittoria della tua Fiorentina contro la Roma?

"I ricordi sono tantissimi, è stato sicuramente uno dei momenti più belli della mia carriera calcistica, perché il torneo di Viareggio, all'epoca, era la vetrina più importante a livello europeo. Era un mondo diverso, un calcio diverso, e di conseguenza oggi è difficile per i giovani di oggi comprendere cosa volesse dire, all'epoca, vincere il torneo di Viareggio. Vincerlo significava aver messo un timbro importante sul futuro immediato di un giovane ragazzo che si apprestava a entrare nel calcio che contava, perché all'epoca la Coppa Italia Primavera, non esisteva la Supercoppa Primavera e lo scudetto stesso, non avevano la stessa risonanza che aveva il torneo di Viareggio. Noi, e anche la società, preparavamo la stagione in funzione di questo torneo".

