BETTI A RFV, Terracciano-Di Gregorio top. Savorani...

Emiliano Betti a Radio Firenze Viola

Il preparatore dei portieri, ex tra le altre di Fiorentina e Milan, Emiliano Betti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola amore mio", iniziando dal lavoro svolto finora da Marco Savorani: "E' uno dei migliori che ci sono in circolazione, fosse solo per il suo storico e il suo curriculum. Quando si è bravi si da molti vantaggi al proprio portiere, non tanto dal punto di vista tecnico ma mentale, perché se non ci fossero le qualità si possono aiutarli fino a un centro punto, ma se la curva di apprendimento è ancora ampia possono crescere, ed è quello che sta facendo Savorani con Terracciano e Christensen".

Tra Terracciano e Di Gregorio chi sceglierebbe oggi?

"Onestamente, per una questione anagrafica, andrei su Di Gregorio. Terracciano comunque è un ragazzo che stimo moltissimo, che non ha mai avuti atteggiamenti negativi ed è sempre stato un grande professionista. Se dovessi fare soltanto un paragone tecnico penso che siano due portieri allo stesso livello, che si stanno ritagliando un ruolo importante in questa Serie A".

Tra l'altro hanno avuto una storia simile: Terracciano e Di Gregorio dovevano essere due riserve di Gollini e Cragno.

"Questo fa capire la difficoltà che si sta facendo in Italia. Ci si affida spesso a portieri stranieri e si rischiava che due portieri come loro non giocassero. Mi auguro che continuino così, ma sono sicuro che avranno una carriera brillante, perché quando fai tutta questa gavetta e lotti per il posto come hanno fatto loro, ti forgi il carattere".

