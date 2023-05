BETTARINI A RFV, Viola, i bomber veri costano troppo

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Presente questa mattina a Viareggio, presso il Marco Polo sport center, in occasione dell'inizio del torneo Padel Pro-Am Cup (evento realizzato dalla Reset Marketing, agenzia di sport marketing di Davide Lippi), l'ex difensore tra le altre di Sampdoria e Fiorentina Stefano Bettarini ha parlato dei principali temi d'attualità del mondo del calcio ai microfoni di RadioFirenzeViola. Ecco le sue parole: "La stagione viola è stata fin qui più che sufficiente. In alcuni momenti non si è espressa al meglio in virtù forse del suo gioco troppo spregiudicata. Adesso la prossima annata andrà programmata con maggiore chiarezza tra allenatore e società".

Cos'è mancato più di tutti a Italiano?

"Non è facile trovare punte che vadano in doppia cifra... è la cosa più difficile oggi in Italia. Basta vedere quello che è successo in Nazionale, che è andata a ricercare attaccanti che giocano altrove. I bomber forti oggi sono stranieri e costano tanto e la Fiorentina non se li può permettere. Se comunque la Fiorentina è ancora in corsa per due trofei vuol dire che ha fatto una stagione più che sufficiente".