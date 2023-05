BERTINI A RFV, Irrati? Sorrido alle lamentele milanesi

FirenzeViola.it

L'ex arbitro Paolo Bertini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della classe arbitrale che scenderà in campo domani per l finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Roma: "Irrati ha le qualità per arbitrare, nonostante ci sia del decadimento in questa classe. Mi fanno un po' sorridere le lamentele che vengono da Milano, è solo per mettere le mani avanti".

Come presenterebbe ai calciatori un arbitro esperto come Irrati?

"Non lo presenterei, direi di non considerare l'arbitro. Devono solo di pensare a giocare, perché ad arbitrare ci penserà Irrati".

Di Mazzoleni al Var che ne pensa?

"Ormai anche lui è sempre al Var. È un arbitro di esperienza, mastica la Serie A da tantissimo tempo. Io comunque non penserei a questo ma mi concentrerei sulla partita che domani sarà bellissima".