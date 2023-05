BERTINI A RFV, Gli arbitri in Conference vengono "provati"

FirenzeViola.it

Paolo Bertini a Radio Firenze Viola

L'ex arbitro Paolo Bertini è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "Purtroppo la qualità arbitrale è in decadimento in generale e il VAR non aiuta a crescere gli arbitri bravi e con personalità. non viviamo in un grande periodo per la nostra categoria. La qualità europea è a ruota, la Conference è diventata la manifestazione di ingresso per gli arbitri e quindi chi si affaccia alle partite internazionali vengono provati in Conference e quindi ci sta che ci siano arbitri di livello inferiore. Arbitri come quello di ieri in Milan-Inter usano poco il VAR e, secondo me, questa è una cosa buona. Non dobbiamo, però, fare di tutta l'erba un fascio, ci sta sbagliare ogni tanto qualche episodio. Il VAR è un facilitatore delle decisioni e quindi diventa un rifugio per gli arbitri. L'arbitro di oggi? Siamo nelle fasi finali di una competizione europea quindi la selezione è fatta in funzione della qualità".