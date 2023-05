BERTI A RFV, Difficile imputare il pareggio a Terracciano

FirenzeViola.it

Ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'ex portiere della Fiorentina, Gianluca Berti: "Terracciano poteva fare qualcosa in più ieri sia sul secondo gol che sul rigore causato, ma è difficile imputare il pareggio al portiere viola. Secondo me in generale la sua annata è stata molto sufficiente. Se arrivano tutti questi portieri a Firenze, ad esempio Dragowski e Gollini, ma poi gioca sempre Terracciano allora un motivo ci sarà. A vederlo è molto equilibrato e non va mai oltre le righe, spesso però il portiere deve avere personalità".

In una Fiorentina che vuole giocarsela stabilmente per l'Europa, Terracciano è un primo o un secondo portiere?

"Secondo me può essere un formidabile secondo. La carriere che ha fatto parla chiaro. Se la Fiorentina vuole fare il salto di qualità deve andare a cercare qualcosa di diverso".

Cerofolini?

"Spero che possa trovare ancora spazio in questo finale di stagione, anche perché le partite sono ancora tante. Terracciano quest'anno è il titolare indiscusso, ma io in campionato riproporrei Cerofolini titolare. Io, quando ero dirigente della Carrerrese, lo avevo già preso ma poi lui andò in Serie B alla Reggiana e perse un anno".

Che ne pensa di Martinelli e Vannucchi?

"Sono due giovani portieri di grande avvenire, ma bisogna lasciarli tranquilli. Fossi la Fiorentina andrei da una squadra di Serie B, ad esempio la Ternana, e gli offrirei Martinelli in prestito con un premio valorizzazione".

Chi le piace di portiere di quest'anno?

"Onana non mi piace, Maignan è decisamente meglio. Io avrei preso Carnesecchi fossi stato la Fiorentina. Cragno è un bravo portiere ma non è più forte di Terracciano. Audero era uno dei classe '98 migliori in Italia, alla Sampdoria ha fatto campionati importanti ma quest'anno ha faticato un po'".