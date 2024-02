BERRUTO, Fondamentale riqualificare gli stadi. Juric...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Mauro Berruto a Radio FirenzeViola

Mauro Berruto, ex c.t. Nazionale Pallavolo Maschile, deputato PD e grande tifoso del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra?", iniziando da una considerazione su Ivan Juric e Urbano Cairo: “Juric mi piace per il modo in cui fa giocare la squadra. È chiaro che il giudizio su questo triennio con lui vada sospeso a fine campionato però questa doveva essere la stagione della consacrazione, quella che avrebbe potuto aprire le porte all'Europa. Credo che sotto la sua gestione siano stati fatti passi in avanti, sia sulla costruzione della squadra, sia anche in alcuni meccanismi societari, che si sono un po’ consolidati. Cosa penso di Cairo? Gli va riconosciuto il merito di aver interrotto un "ascensore" tra Serie A e B che abbiamo vissuto per tanto tempo e di aver rimesso in piedi allo Stadio 'Filadelfia'. Ovviamente, da una società che è riuscita a consolidarsi nei bilanci e altri aspetti di questo tipo, i tifosi si sarebbero aspettati una costante presenza nella lotta europea. Purtroppo non è andata così. Sono anni ormai che quando si arriva a gennaio il campionato del Toro è già finito. E non c'è niente di peggio, per un tifoso, che vedere la propria squadra del cuore che con 3/4 mesi di campionato ancora da giocare non lotta più per nulla, perché troppo forte per rischiare di retrocedere e non all'altezza della lotta per l'Europa”.

Sul tema riqualificazione degli stadi: "Quanto tempo si è perso a discutere su argomenti che hanno altre finalità, come lo spalma-debiti o le pubblicità ai siti di scommesse, e quanto non si è dedicato ad un tema fondamentale, ossia un progetto serio per la riqualificazione degli stadi italiani. La Juventus, in tal senso, ci ha mostrato quali possano essere i benefici di uno stadio rinnovato”.

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL NOSTRO PODCAST