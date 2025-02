RFV Berni sul centrocampo viola "Con il Como un disastro. Anche Fagioli ha trotterellato"

L'ex difensore viola, Fabrizio Berni, si è così espresso su Raffaele Palladino nel corso di "Viola Amore Mio" a Radio FirenzeViola: "Le critiche sono fisiologiche quando si fanno partite come quella di ieri. Abbiamo visto una Fiorentina inguardabile, sempre in ritardo sulle seconde palle. Il Como ha meritato, mentre i viola erano in completa confusione. A centrocampo prestazioni individuali disastrose".

Anche Fagioli ha fatto male? "Nel primo tempo ha girovagato sempre mai vedere la palla. Non ha mai trovato la posizione giusta. Un giocatore con la sua qualità non se lo può permettere. Un giocatore vero si vede anche da questo. Ieri ha un po' trotterellato, doveva trovare la posizione o muoversi di più".

Sulle dichiarazioni di Pradè ieri: "Mi sembrano fuori luogo le parole di Pradè sull'allenatore. Certe osservazioni, se anche giusta nella sostanza, devono essere fatte nello spogliatoio, non in pubblico. Se ad ogni gara persa interviene il ds e critica l'allenatore, la frattura allora diventa quasi insanabile".

