RFV Berni: "Deluso dalla Fiorentina. Ma non accetto gli attacchi a Terracciano"

Fabrizio Berni, ex giocatore viola, è intervenuto a "Radio FirenzeViola" durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina, queste le sue dichiarazioni: "Sono rimasto molto deluso dalla partita di ieri, sia dal risultato che dalla prestazione nel secondo tempo, veramente una delusione a tuttotondo".

Cosa ne pensa di Terracciano?

"Ha fatto un errore marchiano, sinceramente però non posso accettare tutti gli attacchi a quest'uomo, perché è un professionista e un uomo esemplare, voglio ricordare inoltre che per due anni è stato uno dei pochi a dare continuità di rendimento, mi da fastidio che tutti sparino su Terracciano perchè un disastro Terracciano non lo è mai stato".

Quanto si fa notare il mancato apporto di Palladino alla squadra?

"Questa Fiorentina ancora io non riesco a capire come gioca, ho sempre pensato che la Fiorentina debba giocare con 3 centrocampisti e non con 2 anche se ieri non ho visto questo miglioramento, quindi mi viene da pensare che siano problemi di gioco e di convenzione dei giocatori".

Come si spiega che la Fiorentina giochi bene solo 10/20 minuti?

"Manca ritmo, mancano idee e soprattutto manca una proposta di calcio, non si può sperare di ottenere il risultato difendendosi, mancano poche partite alla fine ma ancora siamo all'inizio di un percorso, Palladino è in confusione non sa più che fare".

Avresti proposto la difesa a 3 ieri?

"La cosa più importante i ritengo che siano i 3 centrocampisti, se Pablo Mari è fondamentale per la difesa a 3 mi viene da ridere, lo può fare benissimo Comuzzo che ha dimostrato di poter lottare con tutti, tra Pablo Marì e Comuzzo al centro della difesa a 3 prendo sempre Comuzzo".

Fagioli è piaciuto?

"Fagioli finalmente dopo le prime apparizioni non convincenti ieri ha fatto una prestazione convincente, adesso deve trovare continuità, vorrei vedere un centrocampo con Folorunsho-Adli-Fagioli, uno che corre e due che pensano".

