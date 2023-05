BERNI A RFV, Gol subito da mal di stomaco. Dubbi su Nico

FirenzeViola.it

Fabrizio Berni a Radio Firenze Viola

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore mio" e ha commentato la sconfitta di ieri contro il Basilea: "Secondo me la Fiorentina ha ancora possibilità di passare il turno. Il secondo tempo è stato un po' in affanno e il Basilea, nonostante sia la più forte affrontata ad oggi, non è trascendentale e con un po' di attenzione la Viola ce la può fare. Sono però dispiaciuto per il modo in cui abbiamo preso gol, mi fa venire l'acidità di stomaco: con mezzo campo libero gli avversari arrivano a tirare dal limite dell'area".

Cosa ne pensa di Italiano?

"Ha fatto dei correttivi, questi mesi lo dimostrano, ma restano dei cedimenti in una squadra concepita per attaccare. In quasi tutte le partite lasciare degli spazi così ampi è molto pericoloso. Non ravvedo responsabilità di Quarta e Ranieri, bensì il centrocampo è stato troppo leggero. Se un avversario mi punta ci può essere la responsabilità del difensore, ma se parte da centrocampo i difensori sono i meno responsabili. I centrali hanno fatto il loro dovere".

Prosegue: "Alcuni singoli devono saper interpretare le partite. I centrocampisti devono capire quando attaccare e quando difendere. Il calcio è cambiato, ma quando si difende si deve essere uno in più degli avversari: spesso non accade. Serve più attenzione dei centrocampisti".

Come sta la Fiorentina?

"Nel secondo tempo è indubbiamente calata e il possesso palla ha favorito il Basilea. Cambi tardivi? Non saprei, Italiano ci ha abituato a cambi in qualsiasi momento. In ogni caso Castrovilli non ha inciso e mi ha lasciato perplessità il suo ingresso al posto di Amrabat davanti alla difesa. Ikonè ha fatto tanti dribbling, ma poca sostanza. Nico Gonzalez andava sostituito prima. L'argentino ha qualità tecniche e fisiche, ma è sulla continuità di rendimento che manca. Spesso fa dribbling a centrocampo quando servono soluzioni al limite dell'area. Considerando il prezzo alto qualche dubbio resta".