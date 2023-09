BATTISTINI A RFV, 7 al mercato viola. Nzola ottimo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sergio Battistini, doppio ex di Inter e Fiorentina, su Radio FirenzeViola ha parlato così verso la sfida di domani: “Mi aspetto una partita molto aperta. La Fiorentina gioca sempre per vincere, non specula difendendosi. L'Inter ha irrobustito l’organico, vedo una gara difficile per entrambe”.

Quale delle due ha fatto il mercato migliore?

“L’Inter ha preso i giocatori giusti. In attacco però con Nzola la Fiorentina ha preso un ottimo giocatore, irrobustendo il reparto”.

C'è un giocatore viola che le è piaciuto particolarmente?

“Mi è piaciuto molto Gonzalez. Ha delle grandi qualità e secondo me, se riesce a esprimerle in modo continuativo, può far fare il salto di qualità alla squadra”.

Può arrivare in doppia cifra?

“In campionato sicuramente, in coppa ne ha già fatti due per cui 15 gol può realizzarli. Dipende tutto dal rendimento e dal modo in cui Italiano lo manderà in campo, dovrà lasciarlo abbastanza ibero”.

C'è stato un miglioramento di Italiano secondo lei?

“I tifosi della Fiorentina vanno allo stadio e si divertono. Poi uno dice, “se non vinco non mi diverto”. Ma l’identità che dà Italiano è attiva, a differenza di tante squadre che fanno tanta fase difensiva. Italiano avrà capito come agire in certe situazioni, cercando di essere prudente negli ultimi 10-15 minuti di gara”.

Un voto al mercato di Inter e Fiorentina?

“Sette a entrambe”.