BARTL A RFV, Rapid? Tanta gioia per la gara con i viola

Harald Bartl a Radio Firenze Viola

Harald Bartl, giornalista de Oberösterreichische Nachrichten, ed esperto di calcio austriaco, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, presentando i prossimi avversari di Conference della Fiorentina. Queste le sue parole sul Rapid Vienna: "Arriva da due 5-0 consecutivi, anche se ha affrontato squadre non troppo forti. Siamo un po' sorpresi anche noi, sta facendo molto bene il Rapid, dopo la stagione un po' deludente dell'anno scorso".

Sulla condizione fisica: "Si nota la differenza con le squadre che hanno iniziato la stagione più tardi, anche vedendo queste prime partite di qualificazione. A Vienna c’è euforia ed entusiasmo per questa gara contro la Fiorentina. I giocatori daranno tutto sul campo".

Sul difensore infortunato: "Era la sorpresa positiva che mancava al Rapid, era il colpo del mercato. Lo hanno preso per 800.000 euro, che per il mercato italiano non sono niente, ma per loro era un bell'investimento. Sarà un grande assente, ma sarà sostituito da un calciatore altrettanto bravo".

Sull’ambiente e sul Viola: “Il Viola per il Rapid è come il nero, non lo vogliono vedere. Allo stadio ci sarà una grande atmosfera, si va per il tutto esaurito. Dispiace per l’assenza dei tifosi della Fiorentina".

Sulla reazione al sorteggio: “Grandissima gioia da parte di tutti, perché è una partita molto particolare, anche per i tifosi. Ogni tifoso vorrà vedere questa gara. I giocatori hanno lottato col Debreceni per giocare questa partita contro la Fiorentina”.