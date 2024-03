BANCHELLI A RFV, Nzola, occhi impauriti. Beltran: 10 gol

FirenzeViola.it

Giacomo Banchelli, ex attaccante della Fiorentina, ha detto la sua sul momento che stanno vivendo le punte viola a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Ecco le sue dichiarazioni: "Francamente non pensavo che Belotti fosse questo... ho visto le ultime due gare e credo che contro il Torino non abbia fatto bene perché nessuno lo ha messo in condizione di segnare. Penso che possa essere un discorso di condizione. Se tutti abbiamo in mente il Belotti di Torino, questo che va in campo è il suo fratello. Ma si può capire, erano due anni che giocava con poca continuità. Se però Belotti sarà questo, avrà difficoltà ad essere convocato agli Europei".

E di Beltran che idea si è fatto?

"Italiano ha finalmente trovato la sua posizione ideale e si vede che adesso sta rendendo al meglio. Credo che da qui a fine anno possa arrivare fino a dieci gol. Non bisogna avere fretta, però: è un ragazzo giovane ma si vede che ha tanto talento".

Intanto Nzola potrebbe tornare titolare giovedì...

"Mi auguro che faccia due gol. So cosa passa nella testa di un attaccante quando non segna e si vede dalla sua faccia che non è sicuro. Sembra quasi che abbia paura a entrare in campo. Firenze non è una piazza semplice e ti mette molta pressione. La gente si aspettava che facesse quello che ha fatto a La Spezia".