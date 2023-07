BAIESI A RFV, Il Maradona ha delle criticità simili al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il direttore operativo del Napoli, ex Fiorentina, nonché stadium manager dei partenopei Gianluca Baiesi si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "Va splendidamente, un impegno importante nato dal rapporto di stima reciproca nei confronti di Tommaso Bianchini che mi ha contattato per propormi un colloquio in società che è andato bene. Le dinamiche del lavoro sono quelle a me ben conosciute, condivido il fatto che per mia fortuna ci siano ancora dei ritiri esterni funzionali alla preparazione della squadra. Ho ritrovato con piacere persone con cui ho lavorato a Moena replicando il modello che ben conosciamo sia a Dimaro che a Castel di Sangro".

Come è stato passare dalle dinamiche del Franchi a gestire il Maradona?

"Le criticità sono ben conosciute, le aree di intervento sono più vaste. Queste caratteristiche sono ben note, c'è in corso un dialogo serrato tra il presidente e le istituzioni per apportare quelle modifiche che oggi sono imprescindibili. Sappiamo quanto sia complicato procedere con delle ristrutturazioni profonde, come sta succedendo a Firenze... Non credo che il caso di Napoli sia dissimile".

Cosa pensa dello spostamento della Fiorentina al Viola Park?

"Non ho ancora avuto la fortuna di visitare il Viola Park, ma spero di farlo. La scelta del ritiro lì immagino sia societaria".

Come ha preso il ripescaggio viola in Conference League?

"I miei figli sono tifosi viola, la finale l'abbiamo vissuta male. Spero, però, di replicare certe emozioni".

In cosa può migliorare la squadra di Vincenzo Italiano?

"L'avvio. Lo scorso anno si è perso qualcosa in quella fase. Quanto alle competizioni, serve un po' di fortuna in più...".