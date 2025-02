RFV Baiano schietto: "Giocatori fuori ruolo solo in emergenza. Zaniolo spalle alla porta non rende, meglio Beltran"

vedi letture

L'ex attaccante viola Francesco "Ciccio" Baiano è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di tattica viola e possibile formazione per domani: "Chi vuole inventare il calcio fa male, chi prende i giocatori e li fa giocare nel loro ruolo e li sa motivare sta facendo bene e li fa rendere, senza inventarsi nulla, vedi Ancelotti o Ranieri. Nelle emergenze lo puoi fare di cambiare dei ruoli ma se ho un centravanti perché farci giocare un centrocampista lì? Se hai giocatori li devi far giocare nel loro ruolo altrimenti sei indifendibile".

Chi centravanti al posto di Kean allora? Se Zaniolo ha bisogno di campo in avanti per far vedere le sue qualità, da centravanti spalle alla porta ti viene incontro e non attacca mai. La difesa avversaria ne approfitta anche perché non c'è nessuno ad attaccare la profondità. Dovevano prendere un altro attaccante è vero, ma chi è che viene a Firenze a fare la panchina a Kean a gennaio? A me piaceva Sanabria, ma un giocatore che non gioca a Torino, se lo chiama la Fiorentina perché deve venire a Firenze comunque a non giocare? Bisognava pensarci prima comunque. Io preferisco avere sempre 4-5 attaccanti, se il ds mi dice che creano problemi, lascia a me la scelta e il problema. Preferisco Beltran domani come centravanti tra i due e Zaniolo lo metterei a quello che sa fare Il centravanti vero va a smarcarsi in area di rigore chi non lo è segue la palla all'esterno. Invece il "tartufo" è in area di rigore e il cane da fiuto lo sa".

Gosens più avanti come lo vede? "Intanto bisogna capire come vuole giocare, se a tre o a quattro e dipende molto da quello. A mio modesto parere da qui in avanti vorrei vedere tre centrocampisti in mezzo al campo. Perché si fa una fatica immane. E' vero che Folorunsho, e prima lo faceva a Bove, parte da una fascia, entra dentro e diventa a tre. Però il problema è che quando poi hai la palla e sei l'esterno devi attaccare, se però perdi palla e il centrocampista attacca la profondità, quando rientra? Perciò te in mezzo al campo sei sempre in due. E in due non hai Gattuso che faceva per tre. Hai due giocatori che sono molto bravi ma non sono veloci ne on hanno gamba perché devi coprire praticamente sia da una parte che dall'altra 65 metri di campo. E sono tanti. In tre invece sono 20 da coprire, c'è una bella differenza".

Con il Lecce come la vede? Partita trappola perché se vinci contro il Lecce hai fatto il tuo se non vince è un problema. Ed è la squadra che deve vincere non il singolo. Chi segna ce lo devi portare lì. Con il Como ho visto solo 10 minuti bene poi invece ha fatto meglio il Como con il palleggio e la velocità davanti. Guardare il Como mi diverte e mi fa pensare al mio Foggia. Però dal punto di vista difensivo lascia spazi.

Ascolta il podcast per l'intervista completa