BAIANO A RFV, Mancano i rigoristi, Biraghi aveva paura

Francesco Baiano a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola commentando innanzitutto l'ennesimo rigore fallito dai gigliati: "Si dice quando non hai un rigorista. Detto questo, solo chi non tira non sbaglia. Dobbiamo anche cancellare questa cosa che il calciatore tecnico deve tirare i rigori. Uno dei migliori rigoristi degli ultimi vent'anni è stato un certo Materazzi. Che a Perugia ne realizzò una decina. Per come la vedo io, il punto vero della questione è il risultato: quando pesa, si azzera tutto. Ho avuto la sensazione che Biraghi sia andato sul dischetto proprio perché ci doveva andare. In quanto capitano. Ma aveva paura. E diciamoci la verità: Belotti non è un grande rigorista".

Che sensazioni ha sull'andamento della Fiorentina?

"Guardando anche le altre, la Viola vale il sesto posto. Quindi può arrivare in Europa League".