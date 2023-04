B. MUTTI A RFV, Entusiasmo viola carta in più lunedì

FirenzeViola.it

Bortolo Mutti a Radio FirenzeViola

L'ex tecnico dell'Atalanta ed opinionista Bortolo Mutti ha parlato a "Viola Week end" su Radio Firenzeviola iniziando dalle considerazioni sulla Dea: "Ho visto la gara con il Bologna e la vedo in una fase di insicurezza, non più spavalda. Mancano i gol di Zapata e Murel ed è penalizzata da infortuni, con il Bologna non ho avuto una bella sensazione perché mi è sembrata smarrita. Sarà un bel banco di prova con la Fiorentina"

Forfait Lookman quanto pesa? "Sarà un'assenza pesante perché lui ha trovato lo spirito giusto ed è importante nel gioco di Gasperini. Per l'Atalanta sarà dura vista la crescita della Fiorentina"

Cosa manca a questa Atalanta? Nonostante la volontà di dare un'impronta alla squadra di Gasperini, mancando elementi importanti per infortunio, questo la penalizza, manca il vero regista in mezzo al campo ad esempio, ed ha rallentato la crescita degli altri elementi"

Si aspettava ripresa Fiorentina? "Mi aspettavo qualcosa di più all'inizio ripetendosi la gestione di Italiano e certi acquisti ed invece ha avuto difficoltà ma in questo mese e mezzo ha trovato i giusti meccanismi e giocatori leader come Cabral e Amrabat che hanno fatto lievitare un collettivo al quale Italiano ha dato una fisionomia. Se batte l'Atalanta con il Bologna che ha pareggiata si apre una situazione interessante anche in campionato oltre ai trofei che possono dare soddisfazione a Firenze"

Voci di mercato spente dal club? "Quando vedi risultati la società è fondamentale perché difende il lavoro dell'allenatore e i suoi giocatori. Guarda il Napoli, il lavoro di tutti si deve incastrare"

Che gara si aspetta lunedì? "Mi aspetto una partita tecnicamente molto bella. L'Atalanta anche con il Bologna ha cercato fino alla fine di giocarsela e la classifica lo richiede ma per la Fiorentina l'entusiasmo può essere il valore aggiunto".