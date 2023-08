ASCARI A RFV, Niente scommesse, ma servono rinforzi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Eugenio Ascari, agente ed esperto di mercato, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "Secondo me la cessione di Castrovilli non è stata una manovra del tutto sbagliata, nonostante per lui riprendere a giocare dopo l'infortunio in un ambiente conosciuto e familiare sarebbe stato molto vantaggioso; dall'altra parte bisogna prendere in considerazione che la società ha incassato 14 milioni per la cessione di un giocatore che entro 1 anno sarebbe stato in scadenza di contratto".

Secondo lei come verranno investiti i soldi incassati per la cessione di Castrovilli?

"Penso che verranno investiti in modo efficace dalla società e dal presidente Commisso che comunque da quando è arrivato ha investito molto su questa squadra, basta vedere tutto quello che c'è dietro alla realizzazione del Viola Park".

Qual è la sua opinione su Mina?

"Ritengo che sia un buon giocatore con una carriera costellata da eventi importanti, purtroppo negli ultimi due anni è stato vittima di numerosi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Penso che sia un buon difensore, ma alla Fiorentina serve comunque un altro rinforzo in difesa".

Ritiene che il mercato della Fiorentina si sia basato su troppe scommesse?

"Non ho mai avuto questo pensiero a differenza di molti altri. Prendiamo come esempio il caso di Arthur, che è nella nazionale della Seleçao e ha vestito maglie come quella del Barcellona; ovviamente c'è da vedere quello che sarà il suo approccio al campionato italiano. Un'importante necessità a cui la Fiorentina deve far fronte riguarda la scelta del portiere, perché comunque in vista degli impegni di quest'anno è necessario fare un salto di qualità e alzare l'asticella anche per quanto riguarda la sicurezza tra i pali".