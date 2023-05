ARONICA A RFV, Scudetto della competenza, domani...

FirenzeViola.it

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Salvatore Aronica a Radio FirenzeViola

L'ex giocatore del Napoli Salvatore Aronica è intervenuto a Viola Week end su Radio Firenzeviola per parlare della sfida di domani, partendo dai meriti del Napoli campione d'Italia: "Credo che sia lo scudetto della lungimiranza, della programmazione perché già dai tempi in cui ci giocavo io era stabilmente in Europa. Gli insegnamenti che tramette il club? Il fatto che c'è competenza dello scouting e della dirigenza e in estate c'è stata la loro bravura nel capire che il ciclo precedente era finito e nel reinvestire in nuovi giocatori"



Il ds Giuntoli a Firenze? "Penso di no, ho sentito parlare anche di Juventus ma pernso che il Napoli lo blinderà, ripartirà da lì dove verrà ampliato il progetto mettendo nel mirino la Chmapions".



Che presidente è De Laurentiis? "Un imprenditore di livello, il budget è in positivo, ha competenza sportiva nel dare le linee guida. Non è accomodante, se c'è da battere il pugno lo batte, è un presidente moderno che dà serenità al gruppo, mantiene gli impegni e ha passione".



Lei conosce Italiano da Trapani, può aprire un ciclo? "E' uno dei tecnici più preparati e pronti, non è più giovane dopo queste esperienze in A in cui ha dimostrato di fare bene con Spezia e Fiorentina. E' riuscito a trarre ampi vantaggi da quello che aveva a disposizione e credo che la Fiorentina debba blindarlo".

Come giocherà domani il Napoli? "Con la mente sgombra e anche con un solo allenamento vorrà non sfigurare davanti al proprio pubblico e giocherà con il miglior undici in un Maradona strapieno.