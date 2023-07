ARGURIO A RFV, Parisi pronto per club di altissima fascia

FirenzeViola.it

Intervenuto durante la trasmissione di Radio Firenze Viola, “Chi si Compra?”, Christian Argurio, direttore tecnico dell’NK Istra, ha parlato così dei principali temi di mercato legati alla Fiorentina.

“Quello arabo è un mercato diverso, a livello economico non sono comparabili ai nostri e mettono in difficoltà i direttori sportivi del nostro calcio. Ci sono anche altro frontiere come la MLS che acquista tanto nei paesi balcanici”.

Parisi? “Ci sono situazioni in cui la competizione può essere positiva, dipende molto dalla mentalità dei giocatori. Ci sono calciatori soffrono molto l’essere in equilibrio con altri calciatori e ci sono certi che vengono stimolati. Parisi è già in orbita nazionale ed è già pronto per essere protagonista in un club di altissima fascia”.

Viola Park? “I vantaggi che porta una certa struttura sono a livello organizzativo. Parliamo di un centro sportivo di altissimo livello, quasi mondiale. A Catania ho lavorato in uno dei primi centri sportivi di alto livello in Italia. Avere una struttura simile ti permette di avere una casa e questo è importante e permette di costruire a lungo termine”.