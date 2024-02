ARGURIO A RFV, Bonaventura risente della flessione generale

FirenzeViola.it

Christian Argurio, responsabile dell'area tecnica dell'Istra, durante "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ha parlato di Giacomo Bonaventura e del suo rinnovo ancora non raggiunto con la Fiorentina: “Lo step fondamentale è la condizione fisica, e Bonaventura ha dimostrato di essere ancora attivo nonostante l’età, e poi la posizione nello spogliatoio. Un giocatore così trascina, è d’esempio per molti ragazzi giovani. Se uno così, nello spogliatoio, può dare ancora molto a gruppo e allenatore, anche se a 34 anni ci si viene incontro. Anche perché pure Bonaventura deve qualcosa alla Fiorentina, per cui la cosa è reciproca”.

Prosegue: “In questo momento tutta la Fiorentina non sta girando benissimo, specie dal punto di vista offensivo. Beltran comunque sta facendo bene, Nzola può dare di più. Prima la squadra aveva dimostrato solidità dietro, ma può starci una flessione come la sta avendo Bonaventura, ma rimane fondamentale per la squadra. E poi può essere il contrario, probabilmente anche Bonaventura stesso sta sentendo la flessione di tutta la squadra”.

