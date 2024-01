ARGURIO A RFV, A gennaio difficile accontentare Italiano

FirenzeViola.it

Christian Argurio a Radio FirenzeViola

Christian Argurio, intervenuto nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola, ha rilasciato queste dichiarazioni sul calciomercato della Fiorentina: "Difficilmente riesci ad accontentare gli allenatori, perché comunque l'allenatore ci mette tutto, la carriera, la possibilità di proseguire in un progetto e quindi vorrebbe che le cose andassero sempre nel modo migliore. Non è sempre fattibile accontentarli. Sicuramente nel momento in cui ha delle esigenze vorrebbe che venissero sistemate nel minor tempo possibile. La Fiorentina ha delle pressioni di un certo tipo, con il tecnico che sicuramente avrebbe preferito avere rinforzi il 2-3 gennaio come tutti del resto".

Quello viola è un mercato che per scelta decollerà negli ultimi giorni di trattative?

"Molte squadre e non solo la Fiorentina hanno fatto mercati prendendo giocatori che non hanno dato quel qualcosa in più che tutti si aspettavano. È un mercato particolare perché significa che quando un giocatore si muove lo fa perché c'è qualcosa che non va nel club di appartenenza. La Fiorentina penso che stia pensando di operare nel rush finale, con obiettivi sensibili che vuole portare a casa negli ultimi giorni. Quando si è quarti in classifica e nel vivo di tutto, si cerca di sostituire qualcuno che ha reso di meno con qualcuno di più funzionale. Più siamo e meglio è si dice in gergo, ma quando poi ci sono troppi giocatori diventa un problema. Immagino che la strategia della Fiorentina sia già ben definita con 2-3 soluzioni già chiare che però verranno sistemate magari dopo le cessioni o comunque secondo una strategia ben precisa".



