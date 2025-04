RFV Archivi Polverosi, i ricordi di Prandelli: "Sorpresi Benitez quando misi Jovetic e Mutu"

È Liverpool-Fiorentina del 9 dicembre 2009 la partita europea più bella della storia della Fiorentina secondo gli ascoltatori di Radio Firenzeviola e i lettori di Firenzeviola.it. Nella Archivi Polverosi Cup giunta al termine quest'oggi, l'impresa della squadra di Prandelli ad Anfield ha stracciato le altre pretendenti con il 65% dei voti. Proprio Cesare Prandelli ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Archivi Polverosi". Queste le sue parole in ricordo della sua esperienza in viola: "Io spero sempre che la Fiorentina vinca, non bisogna essere gelosi del lavoro altrui. Palladino spero faccia bene".

La gara con il Liverpool? "Giocammo due gare fantastiche, anche se al Franchi giocammo meglio. Mi ricordo che mancava il Gila all'andata, c'era il dibattito su chi avrebbe giocato o meno, io avevo le idee ben chiare. Giocammo con Mutu e Jovetic vicini e così sorprendemmo il Liverpool. Anche Benitez disse "Cosa vi siete inventati?".

Come si prepara una gara con tante assenze come quella con il Liverpool? "Quello era un gruppo coeso che aveva tanto desiderio di giocare la Champions. Io ero tranquillo per questo, perché siamo stati sempre squadra, abbiamo sofferto insieme. La partita l'ho rivista due volte, riguardandola ho visto qualcosa di meglio di quello che pensavo. Quello era veramente un gruppo unito, io vedendoli tutti i giorni avevo la percezione che tutti potessero dare mano e giocare. La Champions chi non l'ha mai fatta la deve provare cosa vuol dire.

Gerrard? "Anfield mette i brividi, la squadra era fortissima. Lui era un giocatore di grandissima personalità, con un lancio ti poteva smarcare Fernando Torres. Cercavamo di anticiparlo quando aveva le spalle alla nostra porta".

Ci fu un giocatore che sorprese in quella partita? "I nostri due difensori centrali, Natali e Kroldrup. Sempre lucidi, non hanno mai perso la testa".

Celje? "Sono convinto che anche al ritorno farà una grandissima partita".

Per l'intervento integrale ascolta il podcast!