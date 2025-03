Archivi Polverosi Cup: vota la miglior partita europea della Fiorentina nella seconda semifinale

La Archivi Polverosi Cup è un’occasione per ricordare e rivivere insieme le più belle partite europee della storia della Fiorentina. Al termine della stagione di Archivi Polverosi, la trasmissione dedicata alle sfide più epiche del club viola a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, abbiamo infatti deciso di istituire una competizione in cui gli ascoltatori di RadioFirenzeviola e i lettori di Firenzeviola.it saranno i veri protagonisti.

Il torneo è strutturato in due semifinali e una finale che dalle 8 iniziali sfide decreterà le due partite più emozionanti della storia viola. Da oggi fino alle 9:00 di giovedì 3 aprile, agli indirizzi mail redazione@firenzeviola.it e redazione@radiofirenzeviola.it e sui nostri profili social, sarà possibile votare la prima semifinale premiando due delle quattro partite in ballo. Nelle prossime puntate di “Archivi Polverosi” verranno analizzate e ricordate le partite vincenti fino a incoronare la partita vincitrice. Questa settimana si tratta della seconda semifinale il cui esito verrà rivelato nella puntata di “Archivi Polverosi” di venerdì 4 aprile, in onda su RadioFirenzeviola dalle 16 alle 17.

Queste le partite che si sfidano nella seconda semifinale:



1 - Milan-Fiorentina 1-2, Supercoppa Italiana 1996, stadio San Siro

2 - Barcellona-Fiorentina 1-1, andata semifinale Coppa delle Coppe 1997, stadio Camp Nou

3 - Arsenal-Fiorentina 0-1, Champions League 1999-00, stadio Wembley

4 - Liverpool-Fiorentina 1-2, Champions League 2009-10, stadio Anfield