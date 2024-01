APOLLONI A RFV, Belotti fa reparto da solo ed è un lottatore

FirenzeViola.it

L'ex calciatore ed allenatore Luigi Apolloni è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Social Club". Ecco le sue parole sull'attualità viola a partire da quanto può incidere l'allenatore sulle scelte di mercato: "L'allenatore dà delle tracce, delle caratteristiche che servono per il suo modo di giocare. Per l'estate spero che la società abbia le idee chiare se dare continuità ad Italiano o cambiare, ora c'è scetticismo per via del mercato ma a gennaio cosa vai a prendere? Ora bisogna fare delle scelte oculate o che non alterino gli equilibri dello spogliatoio. Però credo vada accontentato l'allenatore per dare continuità al progetto, lui sta dando delle risposte importanti in una piazza dove ci sono passione e pressione ed Italiano ha la capacità per superare momenti di preoccupazione o difficoltà, sa metterci quel carattere che non a tutti piace".

Belotti farebbe al caso di Italiano? "Potrebbe essere un elemento che fa reparto davanti, è un lottatore, certe caratteristiche ce l'ha, se il nome l'ha fatto Italiano la società deve fare il massimo per portare un giocatore che può dare una mano alla squadra".

Quanti centrali occorrono, si può rinunciare a Mina? Magari arriva qualcun altro, per ogni ruolo l'allenatore vuole sempre una coppia di giocatori per evevre il ricambio o avere l'opportunità di ruotarli insomma, secondo la difesa che fa".

